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ЕК подала иск против Венгрии в Европейский суд

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Процесс рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища в Венгрии нарушает правила ЕС, считают в Еврокомиссии.
Если Европейский суд вынесет обвинительный приговор, Будапешту грозит высокий денежный штраф
Если Европейский суд вынесет обвинительный приговор, Будапешту грозит высокий денежный штраф

В связи с изменениями в миграционной политике Венгрии Еврокомиссия в четверг, 19 июля, подала жалобу на правительство в Будапеште в Европейский суд. Процесс рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища в Венгрии нарушает правила ЕС, считают в Еврокомиссии.

Если Европейский суд вынесет обвинительный приговор, Будапешту грозит высокий денежный штраф.

В марте 2017 года Венгрия начала удерживать беженцев в "транзитной зоне" на весь период рассмотрения их заявлений. Соискатели убежища, в том числе дети, в течение продолжительного времени удерживаются на границе в грузовых контейнерах, окруженных забором с колючей проволокой, под надзором вооруженной охраны.

Кроме того, в июне венгерский парламент одобрил пакет спорных законопроектов под общим названием "Стоп Сорос".

Инициатива серьезно ужесточает миграционное законодательство: теперь за помощь нелегальным мигрантам в подаче заявлений на соискание убежища в стране грозит уголовное наказание. Кроме того, в конституцию Венгрии внесены поправки, которые запрещают на постоянной основе переселение в страну "иностранного населения". Инициатива является частью антииммиграционной кампании премьер-министра Виктора Орбана, партии которого принадлежит две трети мест в венгерском парламенте.

Накануне венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года. 

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: ЕС, Венгрия, суд, Евросоюз, нелегалы, беженцы, мигранты, нелегальная миграция, Еврокомиссия, миграционная политика, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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