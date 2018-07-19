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Путин оценил последствия вступления Украины в НАТО

Комментариев: 5
Россия будет соразмерно реагировать на агрессивные действия Североатлантического альянса.
Путин предостерег НАТО от расширения на Восток
Путин предостерег НАТО от расширения на Восток
gettyimages.co.uk

Президент России Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, угрожающие стране, Россия будет реагировать соразмерно. Об этом он сказал, выступая на встрече с российскими дипломатами в четверг, 19 июля, передает РИА Новости.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямю угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал он.

Глава РФ также отметил, что основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", - сказал Путин.

Напомним, по итогам саммита альянса 11-12 июля был подписан документ, в котором подтверждаются евроатлантические стремления Украины.

Позже президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак заявили, что в НАТО готовы ускорить вступление Украины.

 

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Теги: Россия, Украина, Грузия, НАТО, Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Sheva_46    19.07.2018, 17:29
Оценка:  +1
Sheva_46
Решало! У себя в ГондоРассии разберись и порешай...
СветБобра    19.07.2018, 17:13
Оценка:  +3
СветБобра
Да плевать всем на ту россию.
Злой_Биша    19.07.2018, 16:58
Оценка:  +8
Злой_Биша
"Россия будет соразмерно реагировать на агрессивные действия Североатлантического альянса", тобто глибоко відсмокче.
illusive    19.07.2018, 16:54
Оценка:  +5
illusive
Типун явно впал в старческую деменцию:
НАТО давно уже стоит возле границ Мордора
Галина    19.07.2018, 16:49
Оценка:  +6
Галина
"Восстанавливать доверие"..Это к нему доверие может быть ???
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