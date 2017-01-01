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В Казахстане от ножевого ранения умер призер Олимпиады-2014

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Денис Тен был ранен неизвестными, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. Врачам не удалось спасти фигуриста.
Денис Тен погиб в Алма-Ате
Денис Тен погиб в Алма-Ате

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен погиб в Алма-Ате после ножевого ранения. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает Vesti.kz.

Отмечается, что 19 июля на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15:00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

После этого Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением. Врачи боролись за его жизнь, но спасти фигуриста не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

К слову, 13 июня Тену исполнилось 25 лет. На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером - его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. Также Тен участвовал на ОИ в 2010 и 2018 годах. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира, а в 2015 году - бронзовую. 

Ранее сообщалось, что в Польше умер чемпион Украины по мас-рестлингу, бронзовый призер финала Кубка мира-2017 Владислав Минич.

В июне в Мексике был жестоко убит боксер Хильберто Парра Медина.

 

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Теги: смерть, воры, Казахстан, кража, Олимпийские игры, нападение, спортсмен, умер, фигурное катание, ранение, нож, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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