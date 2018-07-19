Паника в армянском селе: армия РФ провела учения со стрельбой в селе
В Армении военнослужащие 102-й российской военной базы 17 июля провели в селе Паник (Ширакской области) учения со стрельбой, не предупредив местное население. В селе началась паника.
Не знавшие об учениях жители были в ужасе, подумав, что в селе ведутся реальные военные действия, передает Радио Свобода.
Позже выяснилось, что пули и взрывчатые вещества были учебными, а не боевыми. Однако это сельчан не успокоило. Они потребовали объяснить, на основании какого приказа российские военнослужащие без предупреждения провели учения.
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Глава села Паник, в котором живут около 3 тысяч человек, Вардан Макеян сказал, что от звуков выстрелов и взрывов многие дети теряли сознание. Эти звуки были слышны в соседних селах.
В селе недовольны также из-за ущерба, причиненного в результате передвижения российской военной техники. Тяжелая техника выводит из строя дороги, а российская сторона ущерб не возмещает.
Группа возмущенных жителей также остановила колонну российских военных, дабы выяснить причину возмутительного “поведения“, однако военные РФ с объяснением не справились.
Замкомандира 102-й части РФ алексей Полюхович позднее заявил, что не знает, можно ли было в селе проводить подобные учения, добавив, что уже принес извинения губернатору. Пред напугаными жителями он не извинился.
Согласно армяно-российскому межгосударственному договору, 102-я военная база должна заранее предупреждать органы местного самоуправления, полицию и Службу национальной безопасности о маршруте передвижения войск, кроме учебных полигонов проводить учения в других местах она не имеет права.
Ранее сообщалось, что на территории аннексированного Крыма усиленно размещается многочисленный военный контингент РФ. Перебрасывает огромное количество боевой техники и ракетных комплексов.