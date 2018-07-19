В центре Нью-Йорка прогремел взрыв
На место происшествия немедленно прибыли пожарные. Сообщений о пострадавших пока нет.
В центре Нью-Йорка взорвалась труба паропровода теплосети.
Густой пар поднялся высоко над центральным районом города Манхеттеном, на Пятой авеню между 21-ю и 22-ю улицами, передает Радио Свобода.
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Команды пожарных отреагировали на взрыв немедленно. Сообщений о пострадавших на данный момент нет. Предполагают, что взрыв приведет к перекрытию улиц и задержек движения транспорта.
На одном из видео видно, как люди в панике разбегаются с места взрыва.
Напомним, в декабре 2017 года на Манхэттене на автовокзале Порт-Аторити произошел взрыв. В СМИ сообщалось, что взорвалась самодельная бомба, изготовленная из куска трубы.