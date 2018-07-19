Мадрид отменил ордер на арест Пучдемона

Бывший премьер Каталонии обвиняется в Испании в мятеже, растрате госсредств и других правонарушениях.

В то же время, национальный ордер на арест Пучдемона остается в силе dpa

Судья Верховного суда Испании Пабло Лларена отменил запрос о выдаче для шести каталонских сепаратистских политиков, которых хотели вернуть домой по обвинению в организации восстания. Об этом сообщает La Vanguardia в четверг, 19 июля.

Лларена отменил международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который бежал в Бельгию, чтобы избежать ареста, а затем отправился в Германию.

Испанский судья пошел на этот шаг после того, как немецкий суд недавно постановил, что Пучдемон не может быть отправлен обратно в Испанию за обвинения в организации восстания, только за неправильное использование государственных средств.

В то же время, национальный ордер на арест Пучдемона остается в силе. Он может свободно выезжать за границу, но если он решит ступить на испанскую территорию, то будет арестован.

По обвинению в растрате государственных средств Пучдемону грозит до 12 лет заключения, обвинения в восстании предусматривает более суровое наказание – от 15 до 25 лет лишения свободы.

Отмена европейских и международных ордеров также касается остальных каталонских политиков, находящихся за рубежом: Тони Комин, Меритксел Серрет, Луис Пуиг, Клара Понсати и Марта Ровира.

Все обвинения связаны с организацией прошлогоднего референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным.

Недавно стало известно, что Пучдемон и нынешний премьер автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения, которое должно объединить всех сторонников независимости региона.

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