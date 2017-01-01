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Над Бельгией закрыли воздушное пространство

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Существует проблема с загрузкой информации о полетных данных. Временно запрещены вылеты и посадки воздушных судов по всей стране.
Путешественники в Бельгии уже столкнулись с задержками рейсов
Путешественники в Бельгии уже столкнулись с задержками рейсов
zn.ua

Воздушное пространство над Бельгией закрыли из-за проблем с системой обработки данных полетов бельгийским провайдером Belgocontrol. Об этом сообщает Reuters в четверг, 19 июля.

"Из-за исключительной ситуации воздушное движение временно приостановлено. Belgocontrol решает это. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил в Twitter аэропорт Брюсселя.

В Центре управления воздушным движением страны (Belgocontrol) заявили, что работают над решением проблемы.

Международный аэропорт Брюсселя и аэропорт Брюссель-Шарлеруа является крупнейшими аэропортами в Бельгии. Путешественники в Бельгии уже столкнулись с задержками рейсов.

Ранее сообщалось, что Ryanair отменила рейсы 50 тысяч пассажиров из-за забастовки.

 

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Теги: авиация, самолет, Бельгия, авиаперелет, аэропорт, авиакомпании, авиаперевозки, самолеты, сбой, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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