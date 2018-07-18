Пранкеры разыграли Юнкера и Могерини

Российские пранкеры пообщались с Жан-Клодом Юнкером и Федерикой Могерини, назвавшись премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российские пранкеры Алексей Столяров (известный как Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Об этом сообщает Euronews.

"Два российских пранкера разыграли президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, назвавшись премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.

Отмечено, что оба разговора состоялись в мае, вскоре после утверждения Пашиняна на должность премьер-министра страны.

По данным издания, в ходе десятиминутной беседы с пранкерами Юнкер, в частности, назвал президента РФ Владимира Путина своим личным другом, с которым он может поговорить когда надо.

А когда Столяров позвонил Могерини и в течение 12 минут имел возможность с ней пообщаться, то она сообщила так называемому "премьеру Армении", что его страна всегда может рассчитывать на поддержку со стороны ЕС и на очень близкое сотрудничество с Союзом.

Когда издание поинтересовалось у пресс-секретарей обеих высоких должностных лиц ЕС в подлинности записей, они отказались отвечать на вопросы.

На Западе обвиняют российских пранкеров в сотрудничестве с Кремлем из-за их шуток с европейскими политиками, включая экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус заявили о телефонном розыгрыше главы СБУ Василия Грицака от имени журналиста Аркадия Бабченко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet