Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд ООН требует у РФ отчета о решении по Меджлису

Комментариев: 0
Россию обязали до 18 января 2019 года проинформировать о конкретно принятых шагах по выполнению приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса.
Международный суд ООН подтвердил обязательность выполнения приказа по Меджлису
Международный суд ООН подтвердил обязательность выполнения приказа по Меджлису
gettyimages.com

Международный суд ООН обязал Россию до 18 января 2019 года проинформировать о конкретно принятых шагах, направленных на выполнение приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, указано, что 19 апреля 2017 года суд ООН в приказе обязал РФ "воздерживаться от ограничений в отношении прав крымскотатарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис", однако Россия этот приказ не выполнила.

Сообщается, что 19 июля суд подтвердил обязательность выполнения приказа.

В свою очередь Украина призывает РФ выполнить свои международные обязательства путем безусловной отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, как это предусмотрено текстом приказа Международного суда ООН от 2017 года, заявили в МИД.

Напомним, 18 мая 2018 года Международный суд ООН также потребовал у России предоставить информацию о ходе выполнения приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

Ранее сообщалось, что Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум по России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Крымские татары, Украина-Россия, ООН, Крым, суд, международный суд, запрет, Меджлис, приказ, выполнение решений суда, решение суда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь