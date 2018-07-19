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В Индии трансгендеров и евнухов будут нанимать на работу охранниками

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Таким образом, индийские власти стремятся решить проблему с сексуальным насилием в приютах для женщин и девушек.
Сексуальное насилие в приютах для женщин вызвало массовые протесты в Индии
Сексуальное насилие в приютах для женщин вызвало массовые протесты в Индии

Власти штата Бихар в Индии начнут нанимать на работу охранниками трансгендерных людей и евнухов для решения проблемы с сексуальным насилием в приютах для женщин и девушек. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает The Guardian.

Отмечено, что в указанном штате провели проверки в более чем 100 приютах для женщин и девушек. После чего выяснилось, что жительниц этих учреждений систематически насилуют охранники. Только на прошлой неделе сотрудника службы безопасности одного из приютов в городе Чхапра арестовали за то, что он изнасиловал одну из жительниц прямо в рабочее время.

Как сообщает издание, в приютах живут уязвимые женщины, среди которых жертвы сексуального насилия, торговли людьми и бывшие секс-работницы, проходящие реабилитацию. Сексуальное насилие в таких центрах стало причиной массовых протестов в штате.

Как пояснил глава департамента социального благополучия штата Бихар Атул Прасад, чтобы решить эту проблему, штат начнет нанимать на работу охранниками трансгендерных людей и евнухов.

"Последние инциденты изнасилований в приютах шокировали нас. Поэтому мы планируем нанимать евнухов охранниками", - сказал он.

Издание поясняет, что евнухи в Индии относятся к касте хиджара. К ним причесляют интерсексуалов, а также людей, чьи первичные половые органы нельзя отнести к какому-то конкретному полу. В последнее время к ним стали причислять и транссексуальных мужчин.

"С одной стороны, евнухи получат официальное трудоустройство. А с другой - они укрепят безопасность в приютах для женщин", - рассчитывает Прасад.

Ранее сообщалось, что в Индии 17 мужчин месяцами насиловали девочку-подростка.

Перед этим стало известно, что американский пастор изнасиловал девушку-подростка в церкви.

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Теги: Индия, транссексуалы, изнасилование, изнасилование малолетних, охранник, насилие, трансгендер, изнасилования, сексуальные домогательства, наемный работник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    19.07.2018, 23:15
Оценка:  0
Ukraineslava
Можно к вам охранником?
Вы с яйцами?
Да.
Не подходите.
Щас , 5 минут дайте за угол отойду...хрясь, уже без.
Проходите в отдел кадров на оформление.
=)
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