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Трамп отклонил предложение Путина о допросе граждан США

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Идею о допросе также отвергли в Сенате, единогласно приняв резолюцию, призывающую Белый дом защитить американских официальных лиц от подобных действий.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил отклонить предложение президента России Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан, которые, по мнению Москвы, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Об этом в четверг, 19 июня, заявили в Белом доме, передает Интерфакс.

"Это предложение, которое прямо выдвинул президент Путин, однако президент Трамп с ним не согласен", - говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации Сары Сандерс.

В Белом доме также выразили надежду на то, что российское руководство направит в США 12 сотрудников российских разведслужб, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Также 19 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую американскую администрацию защитить действующих и бывших американских послов, а также другие официальные лица от допросов иностранцами.

Напомним, в понедельник, 16 июля, на совместной пресс-конференции в Хельсинки Путин предложил Трампу сотрудничество по 12 россиянам, подозреваемым в хакерских атаках на выборы в США.

При этом российская сторона по принципу взаимности ожидает возможности допросить в присутствии российских следователей тех представителей спецслужб США, которых подозревает в противоправных действиях на территории РФ.

Среди американских чиновников, которых Москва хотела бы допросить по делу осужденного главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, - бывший посол США в России Майкл Макфол.

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Теги: США, Путин, Трамп, допрос, Дональд Трамп, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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