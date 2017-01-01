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Трамп пригласил Путина приехать в США осенью

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Приглашение российскому президенту передал советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон
Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США пригласили президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Об этом она написала в Twitter.

Сандерс уточнила, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идёт", - отметила пресс-секретарь.

Также она подчеркнула, что во время недавнего саммита в Хельсинки президент США "согласился на диалог на рабочем уровне по линии советов безопасности обеих стран" и он продолжается.

Ранее Трамп сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине на своей следующей встрече российским президентом.

По итогам встречи Трампа и Путина в США рассматривают три предложения

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Теги: Россия-США, США, Путин, Белый Дом, встреча, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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