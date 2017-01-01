Сенат США защитил американцев от допросов иностранцами

Эта резолюция, которую предложили конгрессмены-демократы, не имеет обязательной юридической силы.

США обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы

Голосованию предшествовало предложение президента России Владимира Путина, высказанное на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля, о допросе российскими следователями американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ.