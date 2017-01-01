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Сенат США защитил американцев от допросов иностранцами

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Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию, которая запрещает иностранным гражданам допрашивать американских официальных лиц.
Сенат США принял резолюцию о защите от допросов иностранцев
Сенат США принял резолюцию о защите от допросов иностранцев
 
Сенат США проголосовал за резолюцию с призывом не допускать допросов иностранными следователями американских официальных лиц, сообщает Associated Press.
 
Эта резолюция, которую предложили конгрессмены-демократы, не имеет обязательной юридической силы.
 
Голосованию предшествовало предложение президента России Владимира Путина, высказанное на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля, о допросе российскими следователями американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ.

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Теги: Россия-США, США, допрос, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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