Россия испытала новую противоракету

Российская модернизированная противоракета успешно выполнила задачу и поразила учебную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.



Министерство обороны РФ сообщает об успешных пусках новой ракеты системы ПРО. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Отмечается, что скорость ракеты достигает 4 км/с. Модель ракеты не называется.





США и Израиль успешно испытали систему ПРО Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС, генерал-майор Андрей Приходько заявил, что новая противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Напомним, в последний раз об успешных испытаниях новой противоракеты Минобороны РФ заявило в апреле.

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