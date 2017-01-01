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Россия испытала новую противоракету

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Российская модернизированная противоракета успешно выполнила задачу и поразила учебную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
В РФ испытали новую противоракету
В РФ испытали новую противоракету
militaryrussia.ru

Министерство обороны РФ сообщает об успешных пусках новой ракеты системы ПРО. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.
 
Отмечается, что скорость ракеты достигает 4 км/с. Модель ракеты не называется. 
 
Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС, генерал-майор Андрей Приходько заявил, что новая противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

США и Израиль успешно испытали систему ПРО
 
Напомним, в последний раз об успешных испытаниях новой противоракеты Минобороны РФ заявило в апреле. 

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Теги: Россия, ПРО, ракета, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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