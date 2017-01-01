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Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

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Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 располагался в морской акватории к юго-востоку от острова Тайвань. Информации о жертвах и пострадавших нет.
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Getty Images
 
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Тайваня в пятницу, 20 июля, сообщает Китайский сейсмологический центр.
 
Эпицентр землетрясения располагался в морской акватории к юго-востоку от острова.
 
Данных о пострадавших и разрушениях нет. Предупреждение о цунами также не объявлялось.

В Японии произошло землетрясение
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии.

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Теги: Тайвань, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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