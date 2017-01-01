Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 располагался в морской акватории к юго-востоку от острова Тайвань. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Тайваня в пятницу, 20 июля, сообщает Китайский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в морской акватории к юго-востоку от острова.
Данных о пострадавших и разрушениях нет. Предупреждение о цунами также не объявлялось.
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Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии.
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