В США 11 человек погибли при опрокидывании лодки на озере

В результате инцидента еще семь человек получили травмы и пять пропали без вести. Спасательные службы занимаются их поиском.

В США на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пассажиром на борту. По меньшей мере 11 человек погибли, включая нескольких детей. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что еще семь человек получили травмы и пять пропали без вести. Спасательные службы занимаются их поиском.

Инцидент произошел вечером 19 июля. Лодка перевернулась во время грозы, которая сопровождалась сильным ветром.

Ранее на севере Демократической республики Конго перевернулась рыбацкая лодка, в результате чего погибли 49 человек. Об этом сообщает издание EWN в пятницу, 25 мая, со ссылкой на власти Конго.

Напомним, минувшим летом в Одесской области во время ночной прогулки перевернулась лодка, утонули три сестры. Трагедия произошла на Перелетском водохранилище.

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