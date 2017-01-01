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Умерла первая жена Владимира Высоцкого

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В России скончалась актриса Иза Высоцкая (Изольда Жукова) - народная артистка России и первая жена Владимира Высоцкого.
Умерла Иза Высоцкая
Умерла Иза Высоцкая
facebook.com/NiznetagilskijDramaticeskijTeatr

В России умерла Иза Высоцкая, первая жена легендарного поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на странице Нижнетагильского драматического театра имени Д.Мамина-Сибиряка в Facebook

Иза Константиновна ушла из жизни в 81 год. Причина смерти не сообщается. 

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“Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!” — говорится в сообщении.

Иза Высоцкая училась в школе-студии МХАТ. Работала актрисой в том числе в и киевском театре им. Леси Украинки. С 1970 года играла в Нижнетагильском драматическом театре.

В браке с Владимиром Высоцким Иза Константиновна прожила пять лет — с 1960 по 1965 год.

Напомним, 15 июля сообщалось о кончине Нэнси Синатры, первой жены Фрэнка Синатры. 

 

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Теги: Россия, Владимир Высоцкий, Иза Высоцкая, смерть
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