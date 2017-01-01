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В Италии молдаванин сбежал от жары и подруги в тюрьму

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Осужденный не смог находится под домашним арестом - было очень жарко.
До августа Сырбу будет жить в прохладной камере
До августа Сырбу будет жить в прохладной камере
leggo.it

В Италии житель Молдовы Виктор Сырбу попросил перевести его в тюрьму из-под домашнего ареста. Причиной такой просьбы мужчины стала невыносимая жара у него дома, передает Crimemoldova.

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Гражданина Молдовы осудили за кражу и поместили под домашний арест. В полночь Сырбу вернулся в тюрьму и попросил ее администрацию отправить его обратно в камеру, так как “дома слишком жарко“.

Правоохранители удовлетворили его просьбу: до августа Сырбу будет жить в прохладной камере.

Между тем, в полиции полагают, что настоящей причиной возвращения мужчины могли стать его не лучшие отношения с подругой.

Ранее в Египте суд приговорил недовольную отдыхом туристку к 8 годам заключения с каторжными работами. Женщина опубликовала в Facebook, в котором она, по мнению суда, оскорбила египетский народ.

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Теги: Италия, молдаванин, тюрьма, жара, девушка
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