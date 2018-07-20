В Египте экстренно приземлился украинский самолет
Украинский транспортный самолет Ан-26 экстренно приземлился в Египте из-за технической неисправности.
Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в Египте.Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на египетское издание Almasdar.
По имеющимся данным, самолет сел на севере страны, в 50 км от Эль-Аламейна.
Читай также: В Китае самолет пошел на аварийную посадку из-за пилота-вейпера
Информацию о вынужденном приземлении украинского воздушного судна подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнись аль-Масари.
Сообщается, что аварийная посадка произошла по причине технической неисправности. На борту находилось шесть членов экипажа, никто не пострадал. Все они направлены в госпиталь на обследование.
Напомним, 14 июля в Германии экстренно приземлился самолет: 30 пострадавших.