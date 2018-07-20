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В Египте экстренно приземлился украинский самолет

Комментариев: 1
Украинский транспортный самолет Ан-26 экстренно приземлился в Египте из-за технической неисправности.
Ан-26 совершил аварийную посадку
Ан-26 совершил аварийную посадку
ru.sputniknews-uz.com

Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в Египте.Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на египетское издание Almasdar. 

По имеющимся данным, самолет сел на севере страны, в 50 км от Эль-Аламейна. 

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Информацию о вынужденном приземлении украинского воздушного судна подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнись аль-Масари. 

Сообщается, что аварийная посадка произошла по причине технической неисправности. На борту находилось шесть членов экипажа, никто не пострадал. Все они направлены в госпиталь на обследование. 

Напомним, 14 июля в Германии экстренно приземлился самолет: 30 пострадавших.

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Теги: Египет, самолет, аварийная посадка, украинцы
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Комментариев (1)
Хюндай    20.07.2018, 12:25
Оценка:  0
Хюндай
Спасите наших туристов,которые не могут вылететь на родину.
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