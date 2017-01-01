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Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

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Футбольный мяч, подаренный Дональду Трампу Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, проверила служба безопасности американского президента.
Служба безопасности Трампа проверила футбольный мяч, подаренный Путиным
Служба безопасности Трампа проверила футбольный мяч, подаренный Путиным

Футбольный мяч, который президенту США Дональду Трампу подарил президент России Владимир Путин, прошел проверку службы безопасности американского лидера. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Business Insider.

Отмечается, что это стандартная процедура, которую проходят все подарки, полученные президентом США.

Напомним, во время совместной пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч с ЧМ-2018 со словами "Теперь мяч на стороне США".

Ранее Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина, если отношения между Россией и США не наладятся.

 

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Теги: Путин, саммит, подарок, мяч, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Хельсинки, служба безпеки
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Источник: korrespondent.net

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