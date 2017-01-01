В Мексике грузовик столкнулся с автобусом: 13 жертв

У микроавтобуса, по предварительным данным, отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик.

В Мексике в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса погибли 13 человек. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Milenio.

Авария случилась на 17-м километре трассы Мехико-Пачука.

По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик. Отмечается, что грузовик был припаркован на обочине.

В результате столкновения на месте аварии погибли 12 человек, а еще одна женщина скончалась в больнице.

Из-за аварии трасса была частично перекрыта.

В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 11 жертв

Ранее в Болгарии близ населенного пункта Вакарел автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. В результате аварии погибли 10 человек и ее 22 получили ранения.

Также сообщалось, что в России автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2109 на дороге А-107 в Подмосковье. В результате аварии пострадали семеро детей, а водитель легковушки погиб.

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