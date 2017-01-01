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В Казахстане прощаются с фигуристом Денисом Теном

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Почтить память бронзового призера зимних Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена казахстанцы собираются в городах по всей стране.
В Астане прощаются с Денисом Теном
В Астане прощаются с Денисом Теном

В ледовом дворце Барыс Арена в Астане прощаются с фигуристом Денисом Теном, которого убили 19 июля. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Казинформ.

Отмечается, что почтить память Дениса Тена казахстанцы собираются в городах по всей стране. Основная панихида проходит в родном городе спортсмена Алма-Ата.

Астанчане несут цветы, многие не могут сдержать слез.

По данным СМИ, подозреваемые по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, который нанес спортсмену два удара ножом. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже из социальных сетей. Задержанные признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.

 

 

Ранее в Мексике был жестоко убит боксер Хильберто Парра Медина.

 

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Теги: Олимпиада, Казахстан, Похороны, фото, убийство, спортсмен, фигурное катание
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Источник: korrespondent.net

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