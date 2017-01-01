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В США готовы снять санкции с российского Русала

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Компания слишком важна для мирового рынка алюминия, поэтому ее не хотят выводить из бизнеса.
Здание центрального офиса компании Русал (архивное фото)
Здание центрального офиса компании Русал (архивное фото)

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство готово снять санкции с российского производителя алюминия – компании Русал.Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Reuters.

"Компания обратилась к нам по некоторым вопросам исключения из списка", - сказал Мнучин.

Он отметил, что снятие санкций является общей целью в переговорном процессе.

"Я не буду точно называть конкретные предложения и где мы находимся по ним, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - отметил министр.

Мнучин подчеркнул, что США не хотят выводить Русал из бизнеса, потому что он важен для мирового рынка алюминия.

Ранее Министерство финансов США заявляло о возможности снятия санкций с российской компании Русал и ее дочерних структур, если олигарх Олег Дерипаска продаст свою долю.

Напомним, 18 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров РусАла. Об этом сообщила компания En+, которая является основным владельцем алюминиевого гиганта. Дерипаску заменит независимый директор En+ Филипп Мейлфейт.

Как известно, в начале апреля США ввели новые санкции против России. В так называемый черный список вошли несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании, включая контролируемые Олегом Дерипаской En+ Group, GAZ Group, Базовый элемент и РусАл.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Дерипаска, санкции, алюминий
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Источник: korrespondent.net

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