В США готовы снять санкции с российского Русала

Компания слишком важна для мирового рынка алюминия, поэтому ее не хотят выводить из бизнеса.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство готово снять санкции с российского производителя алюминия – компании Русал.Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Reuters.

"Компания обратилась к нам по некоторым вопросам исключения из списка", - сказал Мнучин.

Он отметил, что снятие санкций является общей целью в переговорном процессе.

"Я не буду точно называть конкретные предложения и где мы находимся по ним, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - отметил министр.

Мнучин подчеркнул, что США не хотят выводить Русал из бизнеса, потому что он важен для мирового рынка алюминия.

Ранее Министерство финансов США заявляло о возможности снятия санкций с российской компании Русал и ее дочерних структур, если олигарх Олег Дерипаска продаст свою долю.

Напомним, 18 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров РусАла. Об этом сообщила компания En+, которая является основным владельцем алюминиевого гиганта. Дерипаску заменит независимый директор En+ Филипп Мейлфейт.

Как известно, в начале апреля США ввели новые санкции против России. В так называемый черный список вошли несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании, включая контролируемые Олегом Дерипаской En+ Group, GAZ Group, Базовый элемент и РусАл.

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