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В Польше наказали российского пилота за нарушение воздушного пространства

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В 2016 году он нарушил закрытое воздушное пространство Польши во время визита папы римского Франциска.
Россиянину дали 6 месяцев тюрьмы условно и штраф
Россиянину дали 6 месяцев тюрьмы условно и штраф
rmf24.pl

В Польше наказали российского пилота условным лишением свободы на 6 месяцев и штрафом в размере 10 тысяч злотых (около 2300 евро) за нарушение закрытого воздушного пространства во время визита в 2016 году папы римского Франциска в ходе Всемирных дней молодежи.

Об этом сообщает Радио Польша.

Согласно сообщению, Радомский окружной суд подтвердил приговор суда первой инстанции в Радоме, который в апреле этого года  постановил, что россиянин, будучи ответственным за свой самолет, должен был проверить возможность своего присутствия в польском воздушном пространстве, а если не сделал этого, значит преступление было совершено умышленно. 

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Речь идет о нарушении воздушного пространства над Краковом 29 июля 2016 года с участием российского пилота, который летел из Чехии в Радом, и не поставил в известность о своем полете польский командно-диспетчерский пункт. Он был одним из участников XII Чемпионата мира по авиационной акробатике. 

Во время Всемирных дней молодежи и визита папы римского Франциска польские спецслужбы, а также армия находились в состоянии повышенной готовности. 

После неудачной попытки связаться с пилотом, самолет был перехвачен двумя истребителями F16.

Напомним, 6 июля в северо-восточном регионе Польши во время ночных полетов разбился боевой истребитель МиГ-29. В результате крушения погиб пилот самолета.

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Теги: Польша, суд, штраф, российский пилот, F16, Папа римский
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