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В Солсбери яд Новичок ищут в общественных туалетах

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Парк, где расположены туалеты, пострадавшие от Новичка Чарли Роули и Дон Стерджес посещали во время прогулки.
Яд Новичок ищут в общественных туалетах
Яд Новичок ищут в общественных туалетах
Getty Images

Специалисты в костюмах химзащиты ищут в общественных туалетах Солсбери, следы нервно-паралитического вещества Новичок. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Sky News.

Отмечается, что работы в туалетах, расположенных в парке Сады королевы Елизаветы, начались в пятницу, а в субботу утром продолжились. Территория туалетов оцеплена.

Этот парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие от отравления Новичком.

Напомним, Роули вместе со своей подругой Дон Стерджесс попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервнопаралитическим веществом, которое власти страны считают Новичком. Стерджесс в результате умерла через несколько дней, а Роули пришел в себя и смог дать показания.

Как выяснилось, во время прогулки по улице Роули и Стерджесс нашли флакон, в котором, как они посчитали, были духи. Стерджесс, как считают следователи, разбрызгала вещество на руки и лицо, что и привело к тяжелому отравлению.

При этом полиция не нашла никаких подтверждений того, что Роули и Стерджесс когда-нибудь общались с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По одной из версий, нашедший ими флакон мог использоваться при предыдущем преступлении. Однако определить общее происхождение яда может только вскрытие Стерджесс, которое было сделано 17 июля.

В России отвергают обвинения в причастности к обоим инцидентам. Как заявлял российский МИД, британские правоохранительные органы отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании происшествия.

 

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Теги: отравление, Великобритания, химическое оружие, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VikaGraum    21.07.2018, 18:39
Оценка:  0
VikaGraum
Честно говоря, предположение о том, что разведчики-профи после отравления Скрипалей флакон оставшимся сверхсекретным веществом просто выбросили в парке, мне представляется каким-то неадекватным)
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