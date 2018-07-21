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В центре Москвы вывесили баннер в поддержку Сенцова

Комментариев: 2
На баннере, который появился около здания правительства России, размещено фото украинского режиссера и призыв к освобождению политзаключенных.
Баннер появился на Новоарбатском мосту Москвы
Баннер появился на Новоарбатском мосту Москвы
twitter.com/MBKhMedia

На Новоарбатском мосту в Москве, возле здания правительства РФ, вывесили плакат в поддержку Олега Сенцова. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает в Twitter МБХ Медиа.

На баннере размещено фото Сенцова, надпись "Свободу политическим заключенным" и хэштег #SaveOlegSentsov.

По данным МБХ Медиа, баннер вывесили активисты московского отделения движения Открытая Россия.

Напомним, накануне российский омбудсмен провела видеоконференцию с Сенцовым.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что режиссер выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается.

 

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Теги: Россия, Москва, баннер, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    21.07.2018, 20:03
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Теперь остаётся лишь рассказать жителям Москвы, кто такой этот Сенцов...
    21.07.2018, 19:53
Оценка:  0
Интересная тенденция....
Если в РОССИИ задерживают укропных бандитов , то они автоматически становятся " политзаключенными" .....
Если НА щеневмерловке задерживают россиян , то там сплошь. " террористы " ....)))
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