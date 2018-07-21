В центре Москвы вывесили баннер в поддержку Сенцова

На баннере, который появился около здания правительства России, размещено фото украинского режиссера и призыв к освобождению политзаключенных.

На Новоарбатском мосту в Москве, возле здания правительства РФ, вывесили плакат в поддержку Олега Сенцова. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает в Twitter МБХ Медиа.

На баннере размещено фото Сенцова, надпись "Свободу политическим заключенным" и хэштег #SaveOlegSentsov.

По данным МБХ Медиа, баннер вывесили активисты московского отделения движения Открытая Россия.

На Новоарбатском мосту в Москве появился баннер с Олегом Сенцовым. Активисты Московского отделения «Открытой России» призывают выполнить требования украинского режиссера и освободить политических заключенных pic.twitter.com/L2IE3vRxlR — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 21 июля 2018 г.

Напомним, накануне российский омбудсмен провела видеоконференцию с Сенцовым.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что режиссер выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается.

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