В Финляндии упал норвежский вертолет

На борту вертолета находились два человека. Из Норвегии им на помощь вылетели два самолета спасателей.

Норвежский легкий вертолет упал в субботу, 21 июля, на севере Финляндии. Об этом заявили норвежские спасательные службы, сообщает УНН.

"Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от села Кильписьярви", - говорится в сообщении норвежских спасательных служб.

Спасатели также отметили, что координируют поисковые работы с финской стороной. На место из Норвегии вылетели два вертолета скорой помощи.

В районе происшествия, по сообщению норвежских властей, благоприятная погода, причина аварии пока остается неизвестной.

Несколькими днями ранее в Таиланде разбился вертолет, погибли четыре человека.

Ранее на этой неделе пять человек погибли при крушении военного вертолета на юго-востоке Южной Кореи. Одному человеку удалось выжить в этой катастрофе.

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