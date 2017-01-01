Наводнение во Вьетнаме унесло жизни десяти человек
Десять человек погибли, восемь числятся без вести пропавшими в результате наводнений и оползней в северной провинции Вьетнама Йенбай.
В результате наводнения, вызванного тайфуном Шантинь, в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 10 человек, сообщают в субботу, 21 июля, местные СМИ.
Еще 11 человек получили ранения, а восемь – пропали без вести.
В безопасные места эвакуированы жители около 700 домов.
В результате удара стихии разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тысячи гектаров урожая.
Ранее сообщалось, что в Японии жертвами мощного наводнения стали 222 человека.
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