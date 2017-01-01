Наводнение во Вьетнаме унесло жизни десяти человек

Десять человек погибли, восемь числятся без вести пропавшими в результате наводнений и оползней в северной провинции Вьетнама Йенбай.

Последствия наводнения во Вьетнаме

Корреспондент