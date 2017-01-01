Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Наводнение во Вьетнаме унесло жизни десяти человек

Комментариев: 0
Десять человек погибли, восемь числятся без вести пропавшими в результате наводнений и оползней в северной провинции Вьетнама Йенбай.
Последствия наводнения во Вьетнаме
Последствия наводнения во Вьетнаме
 
В результате наводнения, вызванного тайфуном Шантинь, в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 10 человек, сообщают в субботу, 21 июля, местные СМИ.
 
Еще 11 человек получили ранения, а восемь – пропали без вести.
 
В безопасные места эвакуированы жители около 700 домов.
 
В результате удара стихии разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тысячи гектаров урожая.
 
 
Ранее сообщалось, что в Японии жертвами мощного наводнения стали 222 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Вьетнам, наводнение, жертвы, тайфун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь