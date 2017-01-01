Генерал США обвинил КНДР в производстве ядерных материалов

Американский генерал Винсент Брукс заявил, что КНДР продолжает производить ядерные материалы, на данный момент производства еще не закрыты.



На территории Северной Кореи продолжается производство ядерных материалов. Об этом заявил командующий ВС США в Республике Корея генерал Винсент Брукс.

По его словам, окончательного закрытия производства таких материалов к настоящему времени не зафиксировано.

"Мы не видели, что они убрали топливные стержни. Это говорит нам о том, что еще есть шаги, которые нужно пройти на пути к денуклеаризации", – сказал генерал.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана.

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