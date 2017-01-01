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Генерал США обвинил КНДР в производстве ядерных материалов

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Американский генерал Винсент Брукс заявил, что КНДР продолжает производить ядерные материалы, на данный момент производства еще не закрыты.
КНДР продолжает производить ядерные материалы, уверены в США
КНДР продолжает производить ядерные материалы, уверены в США


На территории Северной Кореи продолжается производство ядерных материалов. Об этом заявил командующий ВС США в Республике Корея генерал Винсент Брукс.

По его словам, окончательного закрытия производства таких материалов к настоящему времени не зафиксировано.

"Мы не видели, что они убрали топливные стержни. Это говорит нам о том, что еще есть шаги, которые нужно пройти на пути к денуклеаризации", – сказал генерал.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана.

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, ядерна програма
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Источник: korrespondent.net

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