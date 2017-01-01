Трамп в Хельсинки рисковал ради мира – Пенс

Президент США Дональд Трамп, пойдя на встречу с лидером РФ Владимиром Путиным, сознательно рисковал своей репутацией ради достижения мира.

Встреча Трампа с Путиным прошла в Хельсинки 16 июля



Американский президент Дональд Трамп отправившись на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сознательно рисковал своей политической репутацией ради достижения мира. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает ABC News.

По его словам, Трамп сам сказал ему о том, что готов рискнуть репутацией ради достижения мира.

Пенс также отметил, что встреча Трампа и Путина прошла успешно.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.

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