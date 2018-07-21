Великобритания пригрозила отказаться от выплат ЕС за Brexit

Министр по вопросам Brexit Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон не станет платить Евросоюзу согласованные "отступные" без торговой сделки.



Великобритания откажется от выплат отступных Евросоюзу в случае, если Брюссель не согласится на новое торговое соглашение после Brexit. Об этом в интервью газете The Telegrapf заявил новый министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

"Договор о Евросоюзе гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая – нет", – сказал он.

По нынешним договоренностям, Великобритания должна будет выплатить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов (51 миллиард евро) за выход из объединения.

Напомним, 9 июля пост главы МИД Великобритании покинул Борис Джонсон, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис также сложил свои полномочия. Причиной отставок стало несогласие Джонсона и Дэвиса с намерением властей смягчить процедуру выхода из ЕС.

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