В ЦРУ назвали отношения с Китаем "холодной войной"

Китай ведет "холодную войну" против США и намерен заменить собой Штаты в качестве лидирующей сверхдержавы, считает сотрудник ЦРУ Майкл Коллинз.

В ЦРУ рассказали о "холодной войне" между США и Китаем Getty Images



Официальный представитель отделения ЦРУ в Восточной Азии Майкл Коллинз заявил, что Китай ведет "холодную войну" против США, передает NBC News.

По его словам, КНР пытается сместить США с позиции лидирующей сверхдержавы.

Коллинз также добавил, что Китай намерен подорвать позиции США в мире.

По словам представителя ЦРУ, действия Пекина напоминают "холодную войну".

Напомним, в середине июня президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов, а к настоящему времени США уже обложили импорт из Китая на 34 млрддолларов, на что Китай ответил зеркальными мерами.

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