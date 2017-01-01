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Аргентина может разместить военные базы США

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По данным СМИ, аргентинский президент Маурисио Макри разрешил создание нескольких американских военных баз на территории Аргентины.
Аргентина может принять американские военные базы
Аргентина может принять американские военные базы

Президент Аргентины Маурисио Макри одобрил создание в стране нескольких военных баз США. Об этом сообщает Aristegui Noticias со ссылкой на источники.
 
Речь идет о трех военных базах, создание которых должно финансироваться Южным командованием США. 
 
Первая база будет расположена в провинции Неукен, где находится месторождение сланцевого газа Vaca Muerta. Вторая – в южной провинции Огненная Земля, откуда можно контролировать Антарктиду, третья база будет находится в провинции Мисьонес.
 
За создание американских военных баз выступает министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Она одобрила приезд в страну американских инструкторов, которые должны подготовить сотрудников аргентинской полиции к саммиту G20, который состоится в конце ноября в Буэнос-Айресе. 

Польша готова платить США за военное присутствие
 
Ранее сообщалось, что Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. 

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Теги: США, Аргентина, армия, военная база
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Источник: korrespondent.net

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