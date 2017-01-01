В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в 42 километрах от населенного пункта Калама. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили, сообщается на сайте Геологической службы США.
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 100 километров в 42 километрах к северо-востоку от населенного пункта Калама.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Тайваня.
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