В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в 42 километрах от населенного пункта Калама. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.



Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили, сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 100 километров в 42 километрах к северо-востоку от населенного пункта Калама.





У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

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