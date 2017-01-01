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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в 42 километрах от населенного пункта Калама. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
В Чили произошло землетрясение
В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили, сообщается на сайте Геологической службы США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 100 километров в 42 километрах к северо-востоку от населенного пункта Калама.
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
 

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Теги: Землетрясения, Чили, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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