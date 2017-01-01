В Греции двух украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы - СМИ
Суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы Перкалаба Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на переводчика прокуратуры города Пирей Лидию Костив.
Суд над украинцами состоялся в пятницу, 20 июля.
"Родные заключенных Шваюка и Литвинчука уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление и в такой ситуации оказались принудительно. Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на вполне законную работу. Им предлагали быть помощниками капитана на прогулочной яхте", - говорится в статье.
По словам матери Литвинчука, вскоре, уже в Турции, работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Для этого неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.
"Когда их задержала береговая охрана Греции, они некоторое время не знали, в чем их обвиняют. Здесь и они пострадали, поскольку их заставили управлять этой яхтой", - подчеркнула она.