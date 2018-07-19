От Трампа требуют подробностей разговора с Путиным "тет-а-тет"

Путин заверил Трампа в том, что не будет никаких вмешательств России в предстоящие выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Содержание переговоров между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки должно стать достоянием общественности, заявил бывший директор ЦРУ Леон Панетта в интервью телеканалу Fox News.

"Трамп впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а РФ не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней", - подчеркнул Панетта.

В то же время телеканал сообщает, что Путин заверил Трампа в том, что не будет никаких вмешательств РФ в предстоящие выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.