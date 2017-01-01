Парламент Кубы приступил к рассмотрению проекта новой конституции

“В новой конституции подтверждаются социалистический характер нашей политической, экономической и социальной системы и руководящая роль Коммунистической партии“, - заявил, выступая перед депутатами, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста.

Читай также: От “акустических атак“ на Кубе пострадали 25 человек – США Вместе с тем, по его словам, в новом основном законе будут закреплены произошедшие в последние годы “изменения в экономической модели страны“. В частности, в конституции появится пункт, признающий новые формы собственности, в том числе частную, однако сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики. Вместе с тем, по его словам, в новом основном законе будут закреплены произошедшие в последние годы “изменения в экономической модели страны“. В частности, в конституции появится пункт, признающий новые формы собственности, в том числе частную, однако сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики.

Как ожидается, обсуждение проекта нового основного закона продлится три дня. После одобрения депутатами документ будет вынесен на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца года.

Действующая конституция была принята на Кубе в 1976 году, когда страной руководил Фидель Кастро (1926-2016).

Напомним, Как сообщила ранее газета Granma, печатный орган ЦК Компартии Кубы, новая конституция учредит в стране должность президента. Он будет исполнять функции главы государства и избираться депутатами Национальной ассамблеи из своих рядов не более чем на два последовательных пятилетних срока.