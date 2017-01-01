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Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет

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Пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба.
Охране Трампа уделяется особое внимание в США
Охране Трампа уделяется особое внимание в США
 
Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки вчера вечером, 21 июля, перехватил небольшой самолет, который пролетел вблизи гольф-клуба в штате Нью-Джерси, владельцем которого является президент США Дональд Трамп, сообщает NYT со ссылкой на информацию командования аэрокосмической обороны США.
 
Так, в командовании США сообщили, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.
 

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Отмечается, что самолет перехватили, потому что пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере в штате Нью-Джерси.
 
Напомним, ранее сообщалось, что футбольный мяч, который президенту США Дональду Трампу подарил президент России Владимир Путин, прошел проверку службы безопасности американского лидера.
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Теги: самолет, безопасность, гольф, Трамп, Дональд Трамп
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