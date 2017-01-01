Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет

Пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба.

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки вчера вечером, 21 июля, перехватил небольшой самолет, который пролетел вблизи гольф-клуба в штате Нью-Джерси, владельцем которого является президент США Дональд Трамп, сообщает NYT со ссылкой на информацию командования аэрокосмической обороны США.

Так, в командовании США сообщили, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.

Читай также: От Трампа требуют подробностей разговора с Путиным "тет-а-тет" Отмечается, что самолет перехватили, потому что пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере в штате Нью-Джерси. Отмечается, что самолет перехватили, потому что пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере в штате Нью-Джерси.