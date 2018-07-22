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Появилось видео выступления летчика Оксанченко на Су-27 в Британии

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Зрелещные маневры пилота отметил лично президент Порошенко.
Оксанченко выступил на международном авиапоказе The Royal International Air Tattoo-2018
Оксанченко выступил на международном авиапоказе The Royal International Air Tattoo-2018
скриншот из видео

Президент Украины Петр Порошенко отметил выступление военного пилота Александра Оксанченко на Су-27 на международном авиапоказе The Royal International Air Tattoo-2018.

Видео выступления пилота глава государства обнародовал в Twitter.

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“Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы – лучшие!“, - написал Порошенко.

Как сообщалось 17 июля, в Украине начнут производить беспилотные воздушные такси.

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Теги: самолет, летчик, ВСУ
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