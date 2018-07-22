Появилось видео выступления летчика Оксанченко на Су-27 в Британии

Зрелещные маневры пилота отметил лично президент Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко отметил выступление военного пилота Александра Оксанченко на Су-27 на международном авиапоказе The Royal International Air Tattoo-2018.

Видео выступления пилота глава государства обнародовал в Twitter.

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“Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы – лучшие!“, - написал Порошенко.

Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченка на Су-27 під час міжнародного авіапоказу The Royal International Air Tattoo викликав справжнє захоплення не тільки у глядачів, а й у військових пілотів.



Українці – найкращі!#GloryToUkraine #RIAT2018 pic.twitter.com/EApqVlWVsJ — Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2018

Как сообщалось 17 июля, в Украине начнут производить беспилотные воздушные такси.