Появилось видео выступления летчика Оксанченко на Су-27 в Британии
Президент Украины Петр Порошенко отметил выступление военного пилота Александра Оксанченко на Су-27 на международном авиапоказе The Royal International Air Tattoo-2018.
Видео выступления пилота глава государства обнародовал в Twitter.
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“Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы – лучшие!“, - написал Порошенко.
Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченка на Су-27 під час міжнародного авіапоказу The Royal International Air Tattoo викликав справжнє захоплення не тільки у глядачів, а й у військових пілотів.— Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2018
Українці – найкращі!#GloryToUkraine #RIAT2018 pic.twitter.com/EApqVlWVsJ
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