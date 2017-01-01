Израиль эвакуировал сотни Белых касок из Сирии

Почти 800 участников гуманитарной организации Белые каски вместе с семьями были эвакуированы из Сирии в Иорданию.

Белые каски с начала сирийского конфликта спасли больше 100 тысяч человек Getty images (архив)

Около 800 волонтеров гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были в воскресенье, 22 июля, эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию. Причиной эвакуации стала активность сирийских правительственных войск на юго-западе страны.

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Как следует из заявления армии Израиля, войска завершили гуманитарную миссию по спасению “членов сирийской гражданской организации и их семей“ в связи с непосредственной угрозой их жизням. Волонтеров перевезли в “соседнюю страну“, а сама эвакуация прошла по запросу США и нескольких европейских стран, говорится в сообщении.

В свою очередь, иорданское агентство Petra сообщило, что королевство уполномочило ООН организовать проход 800 сирийских граждан через Иорданию для дальнейшего размещения в западных странах. Сначала волонтеров разместят в закрытой зоне в Иордании, а в течение трех месяцев их должны отправить в Великобританию, Германию или Канаду.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас подтвердил газете Bild, что Германия готова принять у себя 50 волонтеров Белых касок. По словам министра, Белые каски с начала сирийского конфликта спасли больше 100 тысяч человек.

“Веление человечности заключается в том, чтобы многие из этих смелых людей, оказывавших первую помощь, нашли защиту и убежище, в том числе и в Германии“, - отметил Мас.

Как сообщалось 19 июля, в Израиле приняли закон о национальном еврейском государстве.