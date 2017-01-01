Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иране произошли три землетрясения за день

Комментариев: 0
Иран находится в сейсмически активной зоне и пережил несколько разрушительных землетрясений на протяжении последних лет.
В Иране произошли три землетрясения за день
Getty Images (архив)

Землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 22 июля.

“Толчки в 5,9 баллов по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге“, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали 25 человек.

Что же касается двух предыдущих утренних землетрясений, то сообщается, что они повредили дома в нескольких селах, обошлось без человеческих жертв.

Ранее в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Землетрясения, землетрясение, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь