В Иране произошли три землетрясения за день

Иран находится в сейсмически активной зоне и пережил несколько разрушительных землетрясений на протяжении последних лет.

Землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 22 июля.

“Толчки в 5,9 баллов по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге“, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали 25 человек.

Что же касается двух предыдущих утренних землетрясений, то сообщается, что они повредили дома в нескольких селах, обошлось без человеческих жертв.

Ранее в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2.