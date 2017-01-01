В США рассекречены документы о бывшем советнике президента Трампа

ФБР считает, что советник Трампа во время президентской кампании Картер Пейдж сотрудничал с российскими властями. Это следует из рассекреченных в США документов.

В США опубликован пакет документов, касающихся деятельности Федерального бюро расследований (ФБР) в отношении Картера Пейджа, который являлся советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Прежде секретные документы были размещены на сайте ФБР и переданы ряду СМИ.

В числе рассекреченных бумаг - обращение ФБР в суд за разрешением на прослушивание телефонных звонков Пейджа. В частности, ведомство в своем обращении в октябре 2016 года утверждает, что Пейдж являлся "предметом целенаправленной вербовки" российских властей. По мнению ФБР, российская сторона "координировала свои усилия с Пейджем и, возможно, иными лицами, связанными с кампанией кандидата №1". В свою очередь, бывший советник Трампа отрицает свое сотрудничество с российской стороной.

В начале февраля Конгресс США опубликовал секретный документ, в котором говорилось о возможных нарушениях, допущенных сотрудниками ФБР и министерства юстиции при расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Меморандум был подготовлен республиканцем Девином Нуньесом и опубликован, несмотря на серьезные возражения министерства юстиции и руководства ФБР.

В четырехстраничном докладе утверждается, что ФБР получило разрешение суда для слежки за общением представителей России с Картером Пейджем. Выявленные факты "ставят под вопрос законность и легитимность" действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году, говорится в документе.

Позднее представители Демократической партии выпустили меморандум с заявлением о том, что сотрудники ФБР и министерства юстиции США не "злоупотребляли" так называемой программой слежки FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки").

Ранее американский лидер в очередной раз раскритиковал расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США, заявив, что эта "охота на ведьм" запомнится как темный период в истории США.

Источник: Русская служба DW

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