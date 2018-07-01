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Госдеп поддержал эвакуацию Белык касок из Сирии

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В ведомстве призвали режим Башара Асада и России выполнить свои обязательства и защитить от насилия сирийских граждан, а также гуманитарных работников.
Представители Белых касок в сирийском Идлибе
Представители Белых касок в сирийском Идлибе

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон приветствует эвакуацию сотрудников организации Белые каски и членов их семей из Сирии.

"Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию из юго-западной части Сирии более 400 членов гражданской обороны Сирии, также известных как Белые каски, и членов их семей. Мы рады, что эти отважные добровольцы, которые спасли тысячи жизней, теперь находятся вне опасности",  говорится в сообщении.

Также в Госдепе отметили роль ООН, Израиля, Иордании, а также Великобритании, Канады и Германии в проведении операции по эвакуации и размещению людей, которые "постоянно становятся мишенью режима (президента Сирии Башара) Асада".

"Мы вновь обращаемся с призывом к режиму Асада и России выполнить свои обязательства, положить конец насилию и защитить всех сирийских гражданских лиц, включая гуманитарных работников, таких, как Белые каски, в районах, ранее входивших в юго-западную зону деэскалации, и на всей территории Сирии",  отметили в Госдепартаменте.

Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию из-за угрозы со стороны сирийских правительственных войск.

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Теги: США, Сирия, волонтеры, госдепартамент США, Конфликт в Сирии, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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