Госдеп поддержал эвакуацию Белык касок из Сирии

Также в Госдепе отметили роль ООН, Израиля, Иордании, а также Великобритании, Канады и Германии в проведении операции по эвакуации и размещению людей, которые "постоянно становятся мишенью режима (президента Сирии Башара) Асада".

"Мы вновь обращаемся с призывом к режиму Асада и России выполнить свои обязательства, положить конец насилию и защитить всех сирийских гражданских лиц, включая гуманитарных работников, таких, как Белые каски, в районах, ранее входивших в юго-западную зону деэскалации, и на всей территории Сирии", – отметили в Госдепартаменте.

Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию из-за угрозы со стороны сирийских правительственных войск.

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