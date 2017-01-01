СМИ: Появилось фото подозреваемого по делу Срипаля

Британская полиция использовала технологию распознавания лиц для составления фоторобота убийцы, попавшего в кадр камер наружного наблюдения.

Следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого, сообщает Daily Mail.

"Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где. Я его не узнал. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии ", – заявил 28-летний Джош Харрис, который проживал в Солсбери в одном общежитии с умершей в результате отравления нервно-паралитическим веществом Дон Стерджес.

По информации газеты, команда из четырех человек, включая женщину, была отправлена для убийства Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух убийц, попавших в кадр камер наружного наблюдения. Они, как утверждается, сбежали в РФ после совершения преступления.

Скотланд-Ярд пока не прокомментировал эту информацию.

РФ призвала назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипаля

Напомним, в марте этого года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим газом Новичок.

А недавно аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Женщина скончалась в больнице, а мужчина 10 июля пришел в себя.

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