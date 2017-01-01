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Экс-советнику Макрона предъявили обвинения – СМИ

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Ранее Александра Беналля уволили и поместили под стражу после публикации видео, на котором он избивает демонстранта в Париже.
Эммануэль Макрон (слева) и Александр Беналля (справа)
Эммануэль Макрон (слева) и Александр Беналля (справа)

Бывшему советнику по безопасности президента Франции Александру Беналля предъявлены обвинения в превышении своих полномочий и совершении насильственных действий, сообщил агентству dpa в воскресенье, 22 июля, неназванный собеседник в органах юстиции.

Ранее в тот же день 26-летний Беналля, сотрудник президентской администрации Винсан Краз и трое полицейских предстали перед следственным судьей, в их отношении начато официальное расследование.

Александр Беналля был уволен и помещен под стражу после публикации видео с первомайской демонстрации в Париже,на котором видно, как он избивает одного из демонстрантов. Краз на этой демонстрации сопровождал Беналля, пишет Le Figaro.

Еще трое полицейских, которые также проходят по этому делу, были взяты под стражу за то, что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналля. Полномочия полицейских были приостановлены, уточняет BFM.

Расследование инцидента проводит прокуратура Парижа, генеральная инспекция французской полиции, а в Национальном собрании создана специальная парламентская следственная комиссия.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Франция, советник, обвинения, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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