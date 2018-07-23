Помпео указал РФ на нарушение обязательств в Сирии

Телефонный разговор госсекретаря США и главы министерства иностранных дел России состоялся в субботу, 21 июля.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву в нарушении договоренностей по Сирии во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Указано, что беседа состоялась 21 июля и стороны рассмотрели широкий круг вопросов, некоторые из которых затронули во время встречи 16 июля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин.

Отмечается, что среди обсуждаемых тем было "нарушение Россией своих обязательств на юго-западе Сирии".

Кроме того, Помпео и Лавров обговорили вопросы по налаживанию диалога между частным бизнесом двух стран и необходимости предоставления РФ "дипломатического доступа к США на уровне, который является справедливым и взаимным".

МИД РФ также опубликовало на своем сайте комментарий относительно телефонного разговора Помпео и Лаврова.

В сообщении говорится, что главы ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейших отношений между странами на равноправной и взаимовыгодной основе, а также обсудили ситуацию в Сирии и задачи, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet