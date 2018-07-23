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Помпео указал РФ на нарушение обязательств в Сирии

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Телефонный разговор госсекретаря США и главы министерства иностранных дел России состоялся в субботу, 21 июля.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео
 
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву в нарушении договоренностей по Сирии во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
 
Указано, что беседа состоялась 21 июля и стороны рассмотрели широкий круг вопросов, некоторые из которых затронули во время встречи 16 июля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин.
 
Отмечается, что среди обсуждаемых тем было "нарушение Россией своих обязательств на юго-западе Сирии".
 
Кроме того, Помпео и Лавров обговорили вопросы по налаживанию диалога между частным бизнесом двух стран и необходимости предоставления РФ "дипломатического доступа к США на уровне, который является справедливым и взаимным".
 
МИД РФ также опубликовало на своем сайте комментарий относительно телефонного разговора Помпео и Лаврова.
 
В сообщении говорится, что главы ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейших отношений между странами на равноправной и взаимовыгодной основе, а также обсудили ситуацию в Сирии и задачи, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.
 
Ранее Госдеп приветствовал эвакуацию сотрудников организации Белые каски из Сирии и призвал режим Башара Асада и России выполнить обязательства по защите от насилия сирийских граждан, а также гуманитарных работников.
 
Напомним, сирийская армия начала крупное наступление, целью которого является захват оставшейся части юго-западной Сирии у границы с Израилем.

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Теги: Россия-США, Сирия, МИД РФ, Лавров, госдепартамент США, Конфликт в Сирии, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    23.07.2018, 06:29
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Надо полагать, теперь уже деликатно указал, чтобы не обидеть.
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