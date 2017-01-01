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США усилили защиту от России в киберпространстве

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Американское Киберкомандование активизировало деятельность на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс.
Директор АНБ, генерал Пол Накасоне
Директор АНБ, генерал Пол Накасоне

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне сообщил, что в Киберкомандовании страны создана рабочая группа по противодействию российским угрозам в киберпространстве. Об этом он заявил 21 июля на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", - отметил генерал.

По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нам нужно будет противостоять" и "если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать".

Напомним, ранее Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. 

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Теги: Россия, США, киберпреступность, нацбезопасность, кибербезопасность
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Источник: korrespondent.net

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