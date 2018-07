В США произошла стрельба в церкви: есть погибший

В городе Фэллон штата Невада местный житель открыл огонь в мормонской церкви. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает Fox News.

По данным городской полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек, и открыл огонь.

Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой.

Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Его мотивы пока неизвестны.

