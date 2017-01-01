В Испании на фестивале взорвался склад фейерверков

Взрыв произошел около полуночи во время празднования фестиваля.

От взрыва пострадали около 20 человек twitter.com/elcomerciodigit

В испанской провинции Астурия во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника. От взрыва пострадали около 20 человек, сообщает местное издание El Comercio.

Взрыв в Кангас-дель-Нарсеа прогремел около полуночи. Взрывной волной выбило стекла в близлежащих домах. Взрыв произошел из-за ошибки при запуске фейерверков. Траектория выпущенной ракеты сбилась и она упала туда, где хранилась остальная часть пиротехники, вызвав мощный взрыв.

Взрыв произошел из-за ошибки при запуске фейерверков twitter.com/elcomerciodigit

После происшествия празднование приостановили twitter.com/elcomerciodigit

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На место происшествия прибыли спасатели. Около 20 человек получили ожоги и порезы стеклом. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. После происшествия празднование приостановили. Правоохранители начали расследование инцидента.

Напомним, 19 июля в центре Нью-Йорка взорвалась паровая труба. Спасатели перекрыли район и эвакуировали жителей близлежащих домов.

Ранее, 4 июля, в Индии во время взрыва на фабрике фейерверков в сельском районе Вангангала (Теланган) погибли по меньшей мере 11 человек.