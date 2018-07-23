Эстонская разведка выявила сеть агентов РФ

По словам главы внешней разведки, в последнее время Кремль стал больше использовать в своих целях агентов влияния.

Марран не назвал ни одной конкретной фамилии delfi.ee

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что среди общественных деятелей, журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков были обнаружены, предположительно, агенты влияния России.

“Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий“, - сказал Марран, передает Delfi.

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По его словам, несмотря на саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль.

Он привел в пример политиков, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.

“Что они им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь“, - отметил Марран.

Марран однако не назвал ни одного конкретного политика, дипломата или журналиста, которого разведка подозревает в сотрудничестве с РФ.

Напомним, 21 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны, который шпионил в пользу России.

Ранее, в марте, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в Польше активизировались российские спецслужбы.