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Эстонская разведка выявила сеть агентов РФ

Комментариев: 3
По словам главы внешней разведки, в последнее время Кремль стал больше использовать в своих целях агентов влияния.
Марран не назвал ни одной конкретной фамилии
Марран не назвал ни одной конкретной фамилии
delfi.ee

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что среди общественных деятелей, журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков были обнаружены, предположительно, агенты влияния России.

“Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий“, - сказал Марран, передает Delfi.

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По его словам, несмотря на саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль.

Он привел в пример политиков, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.

“Что они им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь“, - отметил Марран.

Марран однако не назвал ни одного конкретного политика, дипломата или журналиста, которого разведка подозревает в сотрудничестве с РФ.

Напомним, 21 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны, который шпионил в пользу России. 

Ранее, в марте, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в Польше активизировались российские спецслужбы.

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Теги: Эстония, разведка, Микк Марран, агенты, Россия, РФ
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Комментариев (3)
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Фарабунда_Марти    23.07.2018, 12:42
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Похоже, что и до медленных эстонцев наконец дошло всеобщее веяние постсоветского пространства - у кого есть собственное мнение, отличающееся от мнения властей, тот агент врага!
sem    23.07.2018, 12:48
Оценка:  0
sem
Согласен!
sem    23.07.2018, 12:49
Оценка:  0
sem
Но ещё и желание делать важный умный вид при подгавкивании в общем хоре ...
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